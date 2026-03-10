Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray-Liverpool maçı canlı anlatım linki için TIKLA!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool FC ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak dev mücadele futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Karşılaşma 10 Mart 2026 Salı günü Rams Park'ta oynanacak. Premier Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üçüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray, Eylül 2025'te oynanan mücadelede İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek dikkat çekmişti. Peki, Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maçı nasıl izlenir? Maç şifresiz mi? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool FC arasında oynanacak dev karşılaşma, 10 Mart 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Champions League kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolseverlerinin yakından takip edeceği karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede tribünlerin tamamen dolması ve atmosferin oldukça yüksek olması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek. UEFA'nın önemli organizasyonlarında sık sık görev alan deneyimli hakemin yöneteceği mücadelede yardımcı hakemler ve VAR ekibi de Avrupa'dan seçilen isimlerden oluşacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgileri oldu. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak bu kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.

Karşılaşma öncesinde Liverpool'un orta sahadaki yıldız oyuncusu Alexis Mac Allister, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

'ONA BÜYÜK BİR SAYGIM VAR'

Sarı-kırmızılı takımda kendini zorlayacak oyuncu olarak Torreira'yı gösteren Mac Allister, "İlla zorlanacağım bir oyuncu seçecek olsaydım Torreira'yı seçerdim. Güney Amerikalı bir oyuncu olarak nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zamanda çok başarılı bir oyuncu. Ona büyük bir saygım var" diye konuştu.

'ONUNLA BERABER OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Dominik Szoboszlai ile saha içindeki uyumunu değerlendiren Mac Allister, "Bence takım arkadaşımın oynadığı mevkiden daha önemlisi kendisini rahat hissetmesi. Kendini rahat hissettiği yerde oynaması. Farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım içerisinde iyi ve başarılı bir oyuncu" dedi.

'İKİNCİ KEZ KAZANMAK DA ÇOK GÜZEL OLURDU'

Bu sezon için hedeflerini açıklayan Arjantinli futbolcu, "Kesinlikle aklımda olan bir şey bu. Şu an yine Dünya Kupası yılındayız zaten. İkinci kez kazanmak da çok güzel olurdu. Şampiyonlar Ligi bizim için bu sezon en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağımız maçta bu bağlamda zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

'SALAH'TAN EN İYİ PERFORMANSI ALMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Bu sezonun kendileri için önemli ve zorlu bir sezon olduğunun altını çizen başarılı futbolcu, "Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti, biz takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.