Atletico Madrid-Tottenham maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyadh Air Metropolitano'daki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Serdar Gözübüyük'ün düdüğüyle start alacak 90 dakikada iki tarafın da mutlak hedefi galibiyet. Ev sahibi play-off turunda Club Brugge'ü eleyerek bu tura gelmesinin ardından ligdeki istikrarlı performansını Avrupa'ya taşımak istiyor. Konuk ekip Tottenham'da ise sakatlık kabusu bitmiyor. James Maddison, Kulusevski, Kudus ve Bentancur gibi 8 as oyuncunun yokluğunda Igor Tudor, savunma güvenliğini ön planda tutan bir dizilişle sahada olacak. Ocak transferinde kadroya katılan Xavi Simons ve forvetteki Solanke, Londra ekibinin en büyük kozları. İşte Avrupa'da gecenin en büyük randevusuna dair tüm detaylar...

ATLETICO MADRID-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı kapsamındaki Atletico Madrid-Tottenham maçı, 10 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Atletico Madrid-Tottenham mücadelesi, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Atletico Madrid-Tottenham MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

ATLETICO MADRID-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Sorloth, Alvarez

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Palhinha, Sarr, Gray; Simons; Richarlison, Solanke