Newcastle United-Barcelona maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park'taki dev mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ev sahibi Newcastle United'da sakatlıklar can sıkıyor; takımın beyni Bruno Guimaraes, savunmanın kilit ismi Fabian Schar ve genç yetenek Lewis Miley bu akşam forma giyemeyecek. Ancak Anthony Gordon ve son haftaların formda ismi Harvey Barnes, İngiliz ekibinin en büyük gol umutları olacak. Konuk ekip Barcelona cephesinde ise orta saha kurgusu sakatlıklar nedeniyle revize edilmiş durumda. Frenkie de Jong ve Gavi'nin durumları teknik heyeti düşündürse de, hücum hattındaki durdurulamaz form grafiği Katalan ekibini maçın favorisi yapıyor. İşte Avrupa'da haftanın en yüksek tansiyonlu maçına dair tüm detaylar...

Newcastle United-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı kapsamındaki Newcastle United-Barcelona maçı, 10 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Newcastle United-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Barcelona mücadelesi, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Newcastle United-Barcelona MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Newcastle United-Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon

Barcelona: J. Garcia; E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Casado; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski