Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadelede konuk ekip Trabzonspor, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla bordo-mavililer ligdeki yerini korurken puanını 57'ye yükseltti. Ev sahibi Kayserispor ise sahadan puansız ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi spor yazarları, Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi. İşte o yazılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 08:35
Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - İSTEKLER VE TALEPLER

Trabzonspor zor geçmesi beklenen Kayserispor deplasmanına çıktı. Birinin hedefi zirve yarışından kopmamak diğerinin ise düşme potasından bir an önce kurtulmak. Maça topa sahip olarak başlayan bordo-mavililer oyun dengesi ve temposunu ilk 25 dakika istediği gibi sağlayamadı. Hatta hızlı hücumlardan Kayserispor'a iki net gol pozisyonu verdi. Rakibin 10 kişi kalması, bordomavilileri rehavete itti. Bu arada önünde olan pozisyonda net kırmızı kartı görmezden gelen Cihan Aydın, daha neyi görecek merak ediyorum? İyi ki VAR var da bu yanlışı yerinde bir kararla düzeltti. Topa ritim vermesi, çabuk yön değiştirmesi, hareketlilik ve kalesine yakın bir mesafede derin savunma yapan rakibine karşı en önemli anahtar formül, oyunu genişletip kenarlarda ikili oyunlarda içeriye orta yapmak.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bunları doğru yaptığı anlarda Pina'nın asistinde Onuachu ile golü buldu. Trabzonspor bu çalışılmış hücum setinden sonra yine hazırlanmış ve çizilmiş köşe vuruşu organizasyonu ile farkı ikiye çıkardı. Bir yerde maçı ilk 45 dakikada bitirdi. İkinci yarı oyunun kontrolü tamamen bordo-mavililerdeydi. Nitekim bunun sonucunda üçüncü golü de buldu. Uzun bir aradan sonra Zubkov sergilediği performansla öz güvenini yeniden kazandı.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu gelecek haftalar için çok önemli. Trabzonspor son bölümde skorun verdiği rahatlıkla rakibine pozisyon vermesine rağmen hak ettiği üç puanla sahadan ayrılmasını bildi. Fatih hoca her maç oyun mekaniğini geliştiriyor. Önce istek ve taleplerine cevap verecek oyuncular istiyor. Oyunu, oyuncu üzerinden okumak değil, teknik adam üzerinden okumak en önemlisi ve değerlisi. Bu yüzden Tekke ülke futboluna damga vurma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - BRAVO AYDIN

Onuachu Trabzonspor için hakikaten büyük koz ve şapka çıkarılacak büyük golcü. Kornerlerde ve duran toplarda çalışılmış aksiyonlar seyrettik. Farkı yakalayan Trabzonspor bir eksik rakibi karşısında vites düşürünce Kayserispor son bölümde pozisyonlar ve bir de gol buldu. Ama sonuç için gücü yetmedi. Oyunda Folcarelli'nin yokluğunu zaman zaman hisseden konuk ekip çok değerli üç puanı almayı bildi. Cihan Aydın oyuna VAR müdahalesi yiyerek başladı. OFR'den döndüğünde yüzü gerildi. İnanmadıysan kendi kararında kal o zaman! Pozisyon senin 3-4 metre önünde en iyi gören sendin ama Dorukhan'a sarı verdin! VAR'dan doğru kararla sarı iptal oldu, kırmızı geldi.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

40'ta Brenet'in açık sol koluna gelen topta Trabzonspor penaltı bekledi. Lakin önündeki Brenet'e temas eden Onuachu rakibe müdahale ettiği için aktif oldu ve ofsayttı. 3 dakika 7 saniye sonra "Sonucu önceden bilinen VAR müdahalesi" geldi. Penaltı olmaz, öncesindeki ofsayt doğru karar. Uzatma dakikalarında Zubkov'un şutunda Benes'in genişlemiş, bariyer oluşturan eline gelen topta hakem VAR'a yaslanmadan sahada doğru bir penaltı verdi. Bravo. Özlemişiz böyle kararları. Kaçabileceği bir pozisyonda yer alma hatası yapıp kendisine top çarpması yakışmadı. 90+2'de Kayserispor penaltı bekledi. Mustafa'nın kolu doğal konumda, genişleme yok. Devam kararı doğru. Cumartesi ve pazar maçlarında yaşanan hakem facialarından sonra Cihan Aydın'ın performansı merhem gibi geldi. İletişim esnasında paniklemiş, kısmen agresif görünen beden dilini düzeltmesini tavsiye ediyorum. Çünkü sen FIFA hakemisin...

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - ONUACHU GOL KRALI OLUR!

Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 'gökdelen'i, Paul Onuachu'nun ilk yarıdaki golleri ile 3 puanı cebine koydu. Bunda Kayserispor'un daha maçın başında 10 kişi kalmasının etkisi büyük oldu. Dorukhan Toköz, Oulai'nin bileğine çift daldı. Hakem Cihan Aydın, kırmızıyı atlayıp pozisyonu sarı ile geçiştirdi. Dorukhan adeta dehşet içinde hakeme itiraz etti. Dorukhan kardeşim, bu hareketin neyine itiraz ediyorsun! Bir rakibin bu hareketi sana yapsa tepkin ne olurdu! VAR odasındaki Özgür Yankaya ve İbrahim Çağlar Uyarcan, hakemi VAR'a davet etti. Cihan Aydın izledi ve Dorukhan'a kırmızı gösterdi.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Kırmızı karttan sonra sanki 10 kişi kalan taraf Trabzonspor gibi bir görüntü ortaya çıktı. İlk yarının son bölümüne kadar pozisyonlar bulan, gol arayan taraf Kayserispor'du. Hem de bir kişi eksik Kayserispor! Trabzonspor, rakip 10 kişi kalınca, 'ben bu maçı kazandım' diye düşündü. Ama sahada koşmayı, savaşmayı unuttu. Fatih Tekke'nin kenardan uyarıları takımı kendine getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında süper golcü Onuachu sahneye çıktı. Pina'nın ortasına harika bir kafa vuruşu ile tabelayı değiştirdi. Bu golün hemen ardından Zubkov'un şutunda Benes topa elle müdahale edince, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Onuachu, Trabzonspor'u Kayserispor deplasmanında sırtladı.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maçın ilk yarısında Onana iki süper kurtarış yaptı. Kayserisporlu Makarov ve Chalov iki net pozisyonda Onana'yı geçemedi. Trabzonspor, ikinci yarıya daha özgüvenli ve daha hızlı başladı. Zubkov, çalımlarla Kayserispor ceza sahasına indi, etkili bir vuruş yaptı. Direkten dönen top kaleci Bilal'ın sırtına çarparak ağlara gitti. Kayserispor'un yeni hocası Erling Moe, takımına iyi futbol oynatıyor. Geleli kısa süre olmasına rağmen! Dün 10 kişi oynamalarına rağmen çok pozisyon buldular. Hızlı oynadılar. Zubkov ikinci yarıda hücumda müthiş işler yaptı. Attığı golün dışında bazuka gibi şutlar attı. Onuachu'nun ilk golünün asistini yapan Pina, hem savunmada iyiydi, hem de hücuma katkı verdi.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Mustafa her zamanki gibi yüreği ile oynadı. Penaltı pozisyonunda direkten dönen şutu muazzamdı. Onuachu, Trabzonspor'un adeta şah damarı gibi. 20 golü ulaştı ligde. 7 maçtır sürekti atıyor. Bu performansı ile ligi 'gol kralı' olarak tamamlar. Oulai tek başına Trabzonspor orta alanını çekip çeviriyor. Ozan Tufan iyi niyetliydi. Ama Ozan da Okay da Folcarelli gibi savaşçı değil. Beşiktaş ile aradaki puan farkını 8'e çıkaran Trabzonspor, üçüncülük koltuğundaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu takım ve bu başarı Fatih Tekke'nin eseri!

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
