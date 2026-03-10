Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bunları doğru yaptığı anlarda Pina'nın asistinde Onuachu ile golü buldu. Trabzonspor bu çalışılmış hücum setinden sonra yine hazırlanmış ve çizilmiş köşe vuruşu organizasyonu ile farkı ikiye çıkardı. Bir yerde maçı ilk 45 dakikada bitirdi. İkinci yarı oyunun kontrolü tamamen bordo-mavililerdeydi. Nitekim bunun sonucunda üçüncü golü de buldu. Uzun bir aradan sonra Zubkov sergilediği performansla öz güvenini yeniden kazandı.
Bu gelecek haftalar için çok önemli. Trabzonspor son bölümde skorun verdiği rahatlıkla rakibine pozisyon vermesine rağmen hak ettiği üç puanla sahadan ayrılmasını bildi. Fatih hoca her maç oyun mekaniğini geliştiriyor. Önce istek ve taleplerine cevap verecek oyuncular istiyor. Oyunu, oyuncu üzerinden okumak değil, teknik adam üzerinden okumak en önemlisi ve değerlisi. Bu yüzden Tekke ülke futboluna damga vurma yolunda emin adımlarla ilerliyor.