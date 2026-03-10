CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor! Haftanın açılış karşılaşmasında Vanspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Futbolseverler "Vanspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik mücadelenin tüm detayları ve canlı yayın bilgileri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 09:29
Vanspor-Adana Demirspor maçı canlı anlatım...

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın açılış maçında Vanspor, sahasında güçlü rakiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun canlı yayın ekranlarından mücadeleyi anbean izleyebilecek. Peki, Vanspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

VANSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vanspor-Adana Demirspor maçı 10 Mart 2026 Salı (Bugün) saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Melih Aldemir olacak.

VANSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

VANSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor, beIN Sports 2 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Vanspor-Adana Demirspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KRİTİK BİLGİLER

Haftanın bu ilk mücadelesinde Vanspor, ev sahibi avantajını kullanarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 1. LİG'DE BUGÜNÜN DİĞER MAÇLARI

16:00 | Serikspor - Pendikspor (TRT Spor)

20:00 | Manisa FK - Sarıyer (TRT Spor)

VANSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
