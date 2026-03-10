Serikspor - Pendikspor maçı canlı takip et!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında futbolseverler Antalya'ya kilitlendi. Hafta içi mesaisinde Atko Grup Serikspor, İstanbul temsilcisi Pendikspor'u ağırlıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olmuştu. Şimdi ise Serikspor, taraftarının önünde galibiyet ararken; Pendikspor deplasmandan 3 puanla dönerek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Serikspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Serikspor - Pendikspor maçı 10 Mart 2026 Salı (Bugün) saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanacak.

SERİKSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor-Pendiksor maçı TRT Spor, beIN Sports 2 ve tabii dijital platformu kanallarında canlı yayınlanacak. Serik Belediyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Serikspor: Aydın, Erkan, Gökhan, Sinan, Mehmet, Hakan, Bilal, Enes, Furkan, Burak, Şahverdi.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Leandro Kappel, Mame Thiam, Emre Demir.

SERİKSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI ANLATIM