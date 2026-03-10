CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Serikspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serikspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de 30. hafta heyecanı Antalya’da devam ediyor! Atko Grup Serikspor, kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Pendikspor’u konuk ediyor. Peki, Serikspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev maç öncesi muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 09:45
Serikspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serikspor - Pendikspor maçı canlı takip et!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında futbolseverler Antalya'ya kilitlendi. Hafta içi mesaisinde Atko Grup Serikspor, İstanbul temsilcisi Pendikspor'u ağırlıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olmuştu. Şimdi ise Serikspor, taraftarının önünde galibiyet ararken; Pendikspor deplasmandan 3 puanla dönerek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Serikspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Serikspor - Pendikspor maçı 10 Mart 2026 Salı (Bugün) saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanacak.

SERİKSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor-Pendiksor maçı TRT Spor, beIN Sports 2 ve tabii dijital platformu kanallarında canlı yayınlanacak. Serik Belediyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Serikspor: Aydın, Erkan, Gökhan, Sinan, Mehmet, Hakan, Bilal, Enes, Furkan, Burak, Şahverdi.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Leandro Kappel, Mame Thiam, Emre Demir.

SERİKSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

ASpor CANLI YAYIN

Dursun Özbek: Osimhen'in maaşı...
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler?
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde: Trump'tan Hürmüz tehdidi | Netanyahu'nun kardeşi öldü iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Asensio fırtınası!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid-Tottenham maç bilgileri! Atletico Madrid-Tottenham maç bilgileri! 09:19
Maçın ardından Fırtına'nın yıldızına büyük övgü! Maçın ardından Fırtına'nın yıldızına büyük övgü! 08:35
RAMS Park'ta Avrupa gecesi! RAMS Park'ta Avrupa gecesi! 08:19
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20
Daha Eski
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! 00:20
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 00:20
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 00:20
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:20
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:20
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:20