Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı!

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 11:23
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

Ligde son galibiyetini 1 Şubat'ta evinde Gaziantep FK karşısında 2-1'lik skorla alan başkent ekibi, daha sonra çıktığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'ye 21. hafta mücadelesinde deplasmanda 3-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, ardından Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 1 puanla (2-2) ayrılan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin dönemi sona erdi.

Başkent temsilcisinde Diyadin'den sonra göreve Levent Şahin getirildi. Şahin yönetimindeki ilk maçta kümede kalma mücadelesi veren ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Gençlerbirliği, 24. hafta mücadelesinde ise seyircisinin önünde Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselse de Şahin ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı. 18 gün süren Şahin döneminin ardından yönetim, bu sezon ikinci kez Volkan Demirel ile anlaştı.

SON 3 MAÇTA GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADILAR

Başkent ekibinde, Demirel'in ikinci dönemi ise 0-0 biten Corendon Alanyaspor maçıyla başladı.

Maçı isabetli şut atamadan tamamlayan başkent ekibinin böylece ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Gençlerbirliği ayrıca Diyadin dönemi sonrası oynadığı 3 lig maçında gol atamadı.

Ligde 25. hafta sonunda 25 puanla 12. sırada yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

