Ziraat Türkiye Kupası
Okçulukta Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu!

Okçulukta Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu!

Antalya'da düzenlenen milli takım seçme yarışmasının ardından 2026 sezonu Klasik Yay Milli Takımı kadrosu açıklandı. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat kadrolarda yer aldı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 12:24
Okçulukta Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu!

Okçulukta 2026 sezonu Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan sporcular belli oldu.

Antalya'da düzenlenen milli takım seçme yarışmasının ikinci ayağının ardından milli takım kadrosu duyuruldu.

Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre klasik yay kadınlar ve erkeklerde 4'er sporcu milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Klasik Yay Kadın Milli Takımı'nı Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan ve Canse Duru Tarakçı oluşturdu.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nda ise Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Harun Kırmızıtaş yer aldı.

Makaralı yay kategorisinde milli takım, Antalya'da geçen yıl kasım ayında yapılan milli takım seçme yarışmasının ardından belli olmuştu. İlk 4 sırayı elde eden kadın ve erkek okçular, bu kategoride milli takıma girmişti.

Erkekler makaralı yayda Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız ve Kerem Özkan; kadınlar makaralı yayda Yeşim Bostan Uçar, Defne Çakmak, Hazal Burun ve Emine Rabia Oğuz milli takıma seçilmişti.

