Manisa FK-Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK-Sarıyer maçı canlı takip et...

TFF 1. Lig'in 30. haftasında heyecan, haftanın kapanış mücadelesi ile Manisa'da devam ediyor. Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü, sahasında Sarıyer'i ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında her iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Manisa FK, taraftarının önünde galibiyet ararken Sarıyer deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler ise "Manisa FK - Sarıyer maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Manisa FK-Sarıyer maçı bilgileri haberimizde!

MANİSA FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK-Sarıyer maçı 10 Mart 2026 Salı (Bugün) saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Manisa FK-Sarıyer maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

MANİSA FK - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Connect ve tabii platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Manisa FK: Alperen Uysal, Kadir Kaan, Bartu, Graovac, Umut Erdem, Tugay Kacar, Oğuz Gürbulak, Kerim Frei, Diallo, Sandro Lima, Mary.

Sarıyer: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk, Taha Dönmez, Çağlayan Menderes, Emirhan Topçu, Hakan Yavuz, Umut Bulut, Sertaç Çam, Mertcan Açıkgöz, Taha Yalçıner, Erkan Zengin.

MANİSA FK - SARIYER MAÇI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ