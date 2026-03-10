CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK-Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 30. haftanın perdesi Manisa'da kapanıyor! Manisa Futbol Kulübü, sahasında İstanbul temsilcisi Sarıyer'i konuk ediyor. Futbolseverler "Manisa FK - Sarıyer maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın saati, hakemi ve şifresiz yayın bilgileri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 11:08
Manisa FK-Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK-Sarıyer maçı canlı takip et...

TFF 1. Lig'in 30. haftasında heyecan, haftanın kapanış mücadelesi ile Manisa'da devam ediyor. Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü, sahasında Sarıyer'i ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında her iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Manisa FK, taraftarının önünde galibiyet ararken Sarıyer deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler ise "Manisa FK - Sarıyer maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Manisa FK-Sarıyer maçı bilgileri haberimizde!

MANİSA FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK-Sarıyer maçı 10 Mart 2026 Salı (Bugün) saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Manisa FK-Sarıyer maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

MANİSA FK - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Connect ve tabii platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Manisa FK: Alperen Uysal, Kadir Kaan, Bartu, Graovac, Umut Erdem, Tugay Kacar, Oğuz Gürbulak, Kerim Frei, Diallo, Sandro Lima, Mary.

Sarıyer: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk, Taha Dönmez, Çağlayan Menderes, Emirhan Topçu, Hakan Yavuz, Umut Bulut, Sertaç Çam, Mertcan Açıkgöz, Taha Yalçıner, Erkan Zengin.

MANİSA FK - SARIYER MAÇI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ASpor CANLI YAYIN

Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için...
F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "füze" uyarısı: Her ülke aklını başına almalıdır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler?
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için... Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için... 11:39
Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi sınavı! Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:35
Adem Bona'dan 8 sayı! Adem Bona'dan 8 sayı! 11:30
Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti! Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti! 11:23
F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer! 11:16
Sevgi Uzun'dan açıklamalar! Sevgi Uzun'dan açıklamalar! 11:15
Daha Eski
Manisa FK - Sarıyer maçı bilgileri Manisa FK - Sarıyer maçı bilgileri 11:08
Trabzonspor'da Onuachu zirvede! Trabzonspor'da Onuachu zirvede! 10:22
Kayserispor 6 penaltı golü yedi! Kayserispor 6 penaltı golü yedi! 10:14
Türk Telekom'un rakibi BAXI Manresa! Türk Telekom'un rakibi BAXI Manresa! 10:02
Asllani'den Beşiktaş itirafı! Asllani'den Beşiktaş itirafı! 10:00
Atalanta-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Atalanta-Bayern Münih maçı hangi kanalda? 09:58