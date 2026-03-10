CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ın Natura Dünyası Gençlerbirliği mesaisi başladı

Beşiktaş'ın Natura Dünyası Gençlerbirliği mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 17:45
Beşiktaş'ın Natura Dünyası Gençlerbirliği mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Başkan Serdal Adalı'nın izlediği basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

