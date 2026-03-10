Victor Osimhen gözyaşlarını tutamadı! Galatasaray taraftarından yıldız futbolcuya özel koreografi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Juventus'u eleyerek Torino'da tur biletini alan temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında sahasında Liverpool'u ağırladı. Dev mücadele öncesi sarı-kırmızılı tribünler, Victor Osimhen'e özel hazırlamış oldukları koreografiyi sergiledi. Sosyal medyada bir süredir hazırlanacağı konuşulan koreografinin gösterimi böylelikle Devler Ligi sahnesinde gerçekleşti.

İŞTE O KOREOGRAFİ

OSIMHEN KOREOGRAFİNİN YAPILDIĞI TRİBÜNÜ SELAMLADI

Osimhen, koreografi sergilenirken gözyaşlarını tutamadı. Nijeryalı yıldız, maç başlamadan önce koreografinin yapıldığı tribüne giderek alkışladı.

🥹 Victor Osimhen, kendisi ve annesi için hazırlanan koreografide gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/zjRfIZ94NW