Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Victor Osimhen gözyaşlarını tutamadı! Galatasaray taraftarından yıldız futbolcuya özel koreografi

Victor Osimhen gözyaşlarını tutamadı! Galatasaray taraftarından yıldız futbolcuya özel koreografi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele öncesi seremonide sarı-kırmızılı taraftarlar, Victor Osimhen'e özel yaptıkları koreografiyi sergilediler. Osimhen ise o anlarda gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 21:04 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 21:19
Victor Osimhen gözyaşlarını tutamadı! Galatasaray taraftarından yıldız futbolcuya özel koreografi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Juventus'u eleyerek Torino'da tur biletini alan temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında sahasında Liverpool'u ağırladı. Dev mücadele öncesi sarı-kırmızılı tribünler, Victor Osimhen'e özel hazırlamış oldukları koreografiyi sergiledi. Sosyal medyada bir süredir hazırlanacağı konuşulan koreografinin gösterimi böylelikle Devler Ligi sahnesinde gerçekleşti.

İŞTE O KOREOGRAFİ

OSIMHEN KOREOGRAFİNİN YAPILDIĞI TRİBÜNÜ SELAMLADI

Osimhen, koreografi sergilenirken gözyaşlarını tutamadı. Nijeryalı yıldız, maç başlamadan önce koreografinin yapıldığı tribüne giderek alkışladı.

İŞTE O ANLAR

Galatasaray Mario Lemina ile öne geçti!
G.Saray-Liverpool | CANLI
