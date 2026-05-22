Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kulübün eski başkanı Ali Koç ve başkan adayı Hakan Safi'ye çağrıda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ

"YÖNETİMDE KALİTELİ İNSANLAR OLACAK"

Feridun Geçgel yönetimde, Futbol AŞ'de olacak. Rahatsızlığı ve işlerinden dolayı katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ'ye 3-4 tane kaliteli insanlar gelecekler.

Kendime bakınca, Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım şöyle atıyor, her zaman, her yerde en büyük Fener! Bu sloganla inleyen stat, sokaklar, her yerde bayraklar... Hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır.

"YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ"

Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Türkiye ve Avrupa sokaklarını sarı-laciverte boyamak istiyorum. Bana nasıl yapacağımı sormayın! Yaptık, yine yapacağız!

YILDIRIM'DAN KOÇ VE SAFİ'YE BİRLİK ÇAĞRISI

Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım! Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır.