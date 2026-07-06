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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Portekiz-İspanya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Portekiz-İspanya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında Portekiz ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İki takım da mutlaka çeyrek finale adını yazdırabilmek adına ABD'nin Dallas şehrinde yer akab ATvT Stadyumu'nda karşı karşıya geliyorlar. Portekiz-İspanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 21:49
Portekiz-İspanya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu heyecan dolu bir maça sahne oluyor. Dev maçta Portekiz ile İspanya çeyrek finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşma aynı zamanda Portekiz'in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası maçı olabilir.

Portekiz-İspanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇININ İLK 11'LERİ:

Portekiz: Diego, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Bruno, Neto, Leao, Ronaldo

İspanya: Unai, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz-İspanya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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