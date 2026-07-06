FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu heyecan dolu bir maça sahne oluyor. Dev maçta Portekiz ile İspanya çeyrek finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşma aynı zamanda Portekiz'in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası maçı olabilir.

Portekiz-İspanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇININ İLK 11'LERİ:

Portekiz: Diego, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Bruno, Neto, Leao, Ronaldo

İspanya: Unai, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz-İspanya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.