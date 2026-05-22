Ziraat Türkiye Kupası
Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy kararı! "Almamak delilik olur" denilmişti...

Beşiktaş’ın sezon başında Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için karar verildi. İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alırken, genç golcünün de yeni sezonda transfer kararını verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye gönderdiği Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari, genç futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Semih'in yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı takıma geri dönmesi bekleniyor.

SEMİH KALMAK İSTEMİYOR

Haberde, 20 yaşındaki golcünün de İtalya'da kariyerine devam etmeye sıcak bakmadığı ve Cagliari'de kalmak istemediği belirtildi. Tarafların ortak kararıyla ayrılığın kesinleştiği ifade edilirken, Semih'in yeniden Beşiktaş kadrosuna katılacağı aktarıldı.

"ALMAMAK DELİLİK OLUR" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Öte yandan Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, ara transfer döneminde genç oyuncu için, "Onu almamak delilik olur" sözleriyle dikkat çekmişti.

4 GOL KAYDETTİ

Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 25 karşılaşmada görev alırken 1089 dakika sahada kaldı ve 4 gole katkı sağladı.

