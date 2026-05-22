Ziraat Türkiye Kupası
Lothar Matthaus'tan Sane'nin milli davet almasıyla ilgili flaş eleştirisi!

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane de yer aldı. Ancak Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, deneyimli oyuncunun milli takıma çağrılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Matthaus, Sane'nin performansını eleştirirken, kadroya dahil edilmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 15:47
Meksika, ABD ve Kanada ortaklığı ile düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kadrolar açıklanmaya devam ediyor.

E grubunda Curaçao, Ekvador ve Fildişi Sahili ile mücadele edecek olan Almanya'nın kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane de açıklanan kadroda yer aldı.

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus ise milli takıma davet edilen Leroy Sane hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Lothar Matthaus, 30 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası kadrosuna alınmasına büyük bir şaşkınlıkla tepki gösterdi.

Alman basınına konuşan 65 yaşındaki isim, "Sane bu daveti hak edecek kadar iyi performans göstermedi." dedi.

Matthaus ayrıca Sane'nin hayranı olduğunu ve Galatasaraylı yıldızı şahsen çok iyi tanıdığını da söyledi.

Ancak Matthaus, "Sane Galatasaray'da bile düzenli olarak ilk 11'de oynamıyor ve bu milli takım için yeterli olmamalı."

"Harika bir sezon geçiren El Mala'yı kadroda görmeyi tercih ederdim." şeklinde konuştu.

