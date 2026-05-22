Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Ilyas Ansah sürprizi! Forvet transferinde yeni plan

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, Vedat Muriç transferinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alternatif isimler belirleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, Union Berlin forması giyen genç golcü Ilyas Ansah'ı gündemine aldığı ve Alman futbolcunun performansının Teknik Direktör Okan Buruk'un dikkatini çektiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 11:48
Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin öncelikli hedefi ise forvet hattını güçlendirmek.

Mauro Icardi ile yolların ayrılma ihtimalinin gündemde olması sonrası Cimbom, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'ın ilk hedefi Mallorca forması giyen Vedat Muriç...

Kosovalı golcünün transferinin gerçekleşmemesi halinde Sarı-Kırmızılılar'ın rotasını Almanya'ya çevireceği belirtildi.

GENÇ GOLCÜ OKAN BURUK'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Ilyas Ansah'ı yakın takibe aldı.

21 yaşındaki Alman golcünün, özellikle yeni uygulanacak 10+4 yabancı kuralına uygun profili nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un dikkatini çektiği kaydedildi.

Düzenlemeye göre kadroda yer alacak 14 yabancı futbolcunun 4'ünün 23 yaş altında olması gerekiyor.

Ansah'ın yaş kriterine uyması, transferde önemli avantaj olarak görülüyor.

Değeri 12 milyon Euro olan genç forvetin performansı da dikkat çekiyor. Geride kalan sezonda Union Berlin formasıyla 36 maça çıkan Ilyas Ansah, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

