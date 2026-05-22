CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City’de bir dönem sona eriyor! Pep Guardiola vedasını duyurdu

Manchester City’de bir dönem sona eriyor! Pep Guardiola vedasını duyurdu

Pep Guardiola, 2016’dan bu yana görev yaptığı Manchester City’den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. İspanyol teknik adam, 10 yılda kulüple 20 kupa kazanırken, yerine Enzo Maresca’nın getirilmesi bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 13:52
Manchester City’de bir dönem sona eriyor! Pep Guardiola vedasını duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Temmuz 2016'da Manchester City'nin başına geçen ve 6 Premier Lig, 3 Federasyon Kupası, 5 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan İspanyol teknik adam, 10 yılın ardından görevinden ayrılıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Guardiola'nın City Futbol Grubu ile ilişkisini "küresel büyükelçi" rolünü üstlenerek sürdüreceği kaydedildi.

Guardiola, kulüpte harika zaman geçirdiğini belirterek, "Bana ayrılma nedenlerimi sormayın. Hiçbir neden yok ama derinlerde bir yerde zamanımın geldiğini biliyorum. Hiçbir şey sonsuz değildir; öyle olsaydı, burada kalırdım. Sonsuz olacak olan şey; hisler, insanlar, anılar ve Manchester City'ye duyduğum sevgidir." ifadelerini kullandı.

Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak de açıklamasında, "Son 10 yıldır dürüstlük ve güven, Pep ile birlikte her durumun üstesinden geldiğimiz temel değer oldu. Doğru cevabı her zaman birlikte bulabileceğimizi her an anladık. Bugün doğru cevap, Pep'in Manchester City teknik direktörü olarak yolculuğunu tamamlamasıdır. Kulüp, sonsuza dek minnettar kalacağı bir on yıllık anılara ve başarılara sahip, bundan da öte geri döndürülemez bir evrim geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İZ BIRAKARAK GİTTİ

Manchester City ile son 10 yılda büyük başarılar yakalayan Guardiola, kırılması güç rekorlara imza attı.

2017-18 sezonunda 100 puanla Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, tüm zamanların lig rekorunu kırdı. Aynı sezon 106 golle rekor kıran Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig tarihindeki en çok galibiyeti (32), en çok deplasman puanını (50), en büyük gol averajını (+79) ve en büyük şampiyonluk puan farkını (19 puan) elde etti.

2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City, bunu İngiliz futbolunda yapan ikinci takım olmayı başardı.

Manchester ekibi, 2023-24 sezonunda üst üste dördüncü kez Premier Lig şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti.

Aslan'dan Ansah sürprizi! Forvet transferinde yeni plan
G.Saray son yılların en büyük yeteneğinin peşinde!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Salah müjdesi! İşte transfer tarihi
Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den o uygulamaya yasak! TFF'den o uygulamaya yasak! 14:30
Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu! Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu! 14:04
Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! 14:04
M. City'de bir dönem sona eriyor! Guardiola... M. City'de bir dönem sona eriyor! Guardiola... 13:51
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı! 13:43
M. United'dan Michael Carrick kararı! M. United'dan Michael Carrick kararı! 13:31
Daha Eski
Finalin VAR hakemi belli oldu! Finalin VAR hakemi belli oldu! 12:15
Aslan'dan Ansah sürprizi! Forvet transferinde yeni plan Aslan'dan Ansah sürprizi! Forvet transferinde yeni plan 11:47
Galatasaray'da seçim vakti! Galatasaray'da seçim vakti! 11:24
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! 11:17
Polonya-Türkiye maç bilgileri! Polonya-Türkiye maç bilgileri! 11:13
Kartal'dan Fener'e çifte çalım Kartal'dan Fener'e çifte çalım 10:54