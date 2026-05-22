Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Barış Göktürk'ten transfer yanıtı!

Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Spor Servisi, Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Barış Göktürk ile bir röportaj gerçekleştirdi. Göktürk, "Yıldız transfer olacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

"YILDIZ TRANSFERLERİ ASKER TRANSFERLERLE DESTEKLEYECEĞİZ"

Göktürk, şunları söyledi: Aziz Yıldırım başkanımızın çok güzel bir açıklaması oldu. Başkanımız, "Yıldız transferler yapacağız dedi ve Alex gibi isimleri işaret etti. Appiah gibi isimleri ise asker olarak değerlendirdi ancak Appiah yıldız değil miydi? Dolayısıyla futbol aklını iyi kurmak lazım. Yıldız transferlerin askerlerle desteklendiği doğru bir futbol aklı lazım bize. Bunun için tabii ki yıldız transfer olacak, askerler de olacak ama önemli olan şampiyon olacağız.