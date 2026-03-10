CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kulüp tesislerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 20:03 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 20:29
Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde yemek yediği sırada aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA




