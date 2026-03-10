Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi Singo ve Lang sözleri!

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçında öncesi Singo ve Lang tercihi hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Bu maçlar ön göremediğimiz maçlar. Tutku ve oyunumuzu seyirciyle birleştirince iyi sonuçlar çıkardık. İyi kadrolu bir rakibimiz var. Bugün biraz daha topa sahip olmak isteyeceklerdir. Singo'nun defansif yönü ve duran topları bizim için önemli. Lang'da bir önceki turda iyi işler yapan bir oyuncuydu. Rakibimize karşı avantaj yakalamak istiyoruz, kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Sonucu göreceğiz." dedi.