Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi Singo ve Lang sözleri!

Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi Singo ve Lang sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Singo ve Lang tercihi hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 20:16 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 20:19
Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi Singo ve Lang sözleri!

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçında öncesi Singo ve Lang tercihi hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Bu maçlar ön göremediğimiz maçlar. Tutku ve oyunumuzu seyirciyle birleştirince iyi sonuçlar çıkardık. İyi kadrolu bir rakibimiz var. Bugün biraz daha topa sahip olmak isteyeceklerdir. Singo'nun defansif yönü ve duran topları bizim için önemli. Lang'da bir önceki turda iyi işler yapan bir oyuncuydu. Rakibimize karşı avantaj yakalamak istiyoruz, kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Sonucu göreceğiz." dedi.

