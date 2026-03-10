CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

Galatasaray-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

Avrupa’da nefesler tutuluyor; temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u RAMS Park’ta konuk ediyor. 'Avrupa Fatihi' unvanıyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, taraftarının müthiş desteğiyle Anfield yolculuğu öncesi avantajlı bir skor arıyor. Dünya futbolunun gözünün çevrildiği dev eşleşmede; Okan Buruk’un öğrencileri ile Arne Slot’un taktik savaşı sahne alıyor. Galatasaray-Liverpool maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 19:34 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 20:39
Galatasaray-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool FC ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 10 Mart 2026 Salı günü Rams Park'ta oynanıyor. Premier Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üçüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray, Eylül 2025'te oynanan mücadelede İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek dikkat çekmişti.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ

Galatasaray:Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool FC arasında oynanan dev karşılaşma, 10 Mart 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşuyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Champions League kapsamında oynanan mücadele, İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleştiriliyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolseverlerinin yakından takip ettiği karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başladı.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetiyor. UEFA'nın önemli organizasyonlarında sık sık görev alan deneyimli hakemin yönettiği mücadelede yardımcı hakemler ve VAR ekibi de Avrupa'dan seçilen isimlerden oluşuyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgileri oldu. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan bu kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor.

Galatasaray-Liverpool maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Okan Buruk'tan Singo ve Lang sözleri!
Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Türkiye ev sahipliği yapmaya hazır: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arne Slot: Zor bir maç, zor bir rakip Arne Slot: Zor bir maç, zor bir rakip 20:20
Okan Buruk'tan Singo ve Lang sözleri! Okan Buruk'tan Singo ve Lang sözleri! 20:16
Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:07
Orhan Kaynak hayatını kaybetti Orhan Kaynak hayatını kaybetti 20:02
Liverpool'dan İstanbul paylaşımı Liverpool'dan İstanbul paylaşımı 18:33
Trabzonspor'un Ç. Rizespor mesaisi başladı Trabzonspor'un Ç. Rizespor mesaisi başladı 18:20
Daha Eski
7 gollü maçta kazanan Atko Grup Pendikspor! 7 gollü maçta kazanan Atko Grup Pendikspor! 18:04
Galatasaray-Liverpool maçı canlı yayın bilgileri Galatasaray-Liverpool maçı canlı yayın bilgileri 18:03
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mesaisi başladı Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mesaisi başladı 17:45
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:22
TFF Başkanı dev maçta tribünde! TFF Başkanı dev maçta tribünde! 16:38
İşte Guendouzi ile Çakır arasında geçen konuşma! İşte Guendouzi ile Çakır arasında geçen konuşma! 16:18