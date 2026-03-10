Galatasaray-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool FC ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 10 Mart 2026 Salı günü Rams Park'ta oynanıyor. Premier Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üçüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray, Eylül 2025'te oynanan mücadelede İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek dikkat çekmişti.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ

Galatasaray:Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool FC arasında oynanan dev karşılaşma, 10 Mart 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşuyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Champions League kapsamında oynanan mücadele, İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleştiriliyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolseverlerinin yakından takip ettiği karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başladı.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetiyor. UEFA'nın önemli organizasyonlarında sık sık görev alan deneyimli hakemin yönettiği mücadelede yardımcı hakemler ve VAR ekibi de Avrupa'dan seçilen isimlerden oluşuyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgileri oldu. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan bu kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor.

