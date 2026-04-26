Victor Osimhen derbide forma giyebilecek mi?

Fenerbahçe, pazar günü oynanacak kritik derbi öncesinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in maçlarda kullandığı sert kol koruyucusunun rakip futbolcular açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Bu gelişmenin ardından, Osimhen'in söz konusu ekipmanla sahaya çıkıp çıkamayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin nihai kararın, karşılaşma öncesinde maçın hakemi Yasin Kol tarafından verileceği iddia edilmişti.

Öte yandan A Spor yorumcusu Serhan Türk, tartışmalara farklı bir boyut kazandıran bir açıklamada bulundu. Türk, Osimhen'in derbide kullanmayı planladığı kol bandajının, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe forması giydiği dönemde kullandığı koruyucuyla birebir aynı olduğunu ifade etti.