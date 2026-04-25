Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'leri

Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 150'ye 130 üstünlüğü bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.

406. randevu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 405 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 150 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 546 golüne, Aslan 505 golle karşılık verdi.