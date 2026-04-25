Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın RAMS Park'ta 406. kez karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir mücadeleye sahne olacak mücadelenin 11'leri merak ediliyor. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 11:54
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacakları derbiyle tarihte 406. kez rakip olacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 150'ye 130 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.

406. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 405 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 150 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 546 golüne, Aslan 505 golle karşılık verdi.

Ligde 138. maç

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 137 kez mücadele etti. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 46 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 134 gol attı.

Bu sezonki 3. maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları derbiyle birlikte 2025-2026 sezonunda 3. kez rakip olacak. Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde ise sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup ederek, kupayı kazandı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2's, Süper Kupa ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele de berabere sona erdi.

Osimhen forma giyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor. Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.
Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

Asensio'nun durumuna maç saatinde karar verilecek

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio'nun durumuna maç saatinde karar verilecek. Son 2 antrenmanda topla bireysel saha çalışması yapan Asensio'nun Galatasaray derbisinde ilk 11'de olup olmayacağı maç saatinde netleşecek.
Sınırda 7 isim

Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı sarı kart sınırında

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmandaki Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yasin Kol düdük çalacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak.

Dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu...

GALATASARAY: Uğucan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio(Nene) Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

