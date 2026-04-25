Haberler Almanya Bundesliga Hamburg-Hoffenheim maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 31 puanla 14. sırada yer alan Hamburg, 54 puanla 5. basamakta bulunan Hoffenheim’ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için hata lüksü olmayan Hoffenheim, deplasmanda üç puanı hedeflerken; küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azalan Hamburg, taraftarı önünde kazanarak bu kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Hamburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 11:48
Hamburg-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da sezonun finaline sayılı günler kala Hamburg, zorlu bir dönemden geçiyor. Son 5 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi, düşme hattının sadece 5 puan üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen'e 3-1 kaybeden ekipte savunma zafiyetleri dikkat çekiyor. Hamburg, sahasındaki son 8 Hoffenheim maçında gol atmayı başarmış olsa da bu sezon evindeki son 8 maçın 7'sinde galibiyet alamadı. Teknik direktör ve oyuncular, bu şanssızlığı kırarak ligde kalışlarını büyük ölçüde garantilemek istiyor. Ziyaretçi ekip Hoffenheim ise teknik direktör Christian Ilzer yönetiminde Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürüyor. 54 puanla 5. sırada yer alan ve 4. sıradaki rakiplerini yakından takip eden ekip, özellikle dış sahada sergilediği golcü performansıyla biliniyor. İşte Hamburg-Hoffenheim maçının detayları!

Hamburg-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 31. haftasındaki Hamburg-Hoffenheim maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, Türkiye Saati ile 19.30'da başlayacak.

Hamburg-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg-Hoffenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Heuer Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Gronbaek, Mikelbrencis; Vieira; Konigsdorffer, Glatzel

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Burger; Lemperle, Kramaric, Toure; Asllani

Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | Pakistan'da müzakere masası: Witkoff, Kushner ve Erakçi İslamabad'a gidiyor | Görüşmeler başladı
Dursun Özbek'ten Yasin Kol tepkisi
F.Bahçe'den dev prim!
G.Saray'a Florya'dan ilk gelir müjdesi! 12:26
Emin Müftüoğlu: Hazırlıklarımız tamam 12:01
Dev derbi öncesi flaş istatistik! 11:54
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler 11:53
Hamburg-Hoffenheim maçı ne zaman? 11:48
Wolfsburg-Mönchengladbach maçı ayrıntıları! 11:30
Bakan Bak: Bu vizyonla Formula 1 artık burada 11:20
Köln-Bayer Leverkusen maç bilgileri! 11:14
Mainz 05-Bayern Münih maçı hangi kanalda? 10:54
Mehmet Nuri Ersoy'dan F1 açıklaması! 10:49
Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ayrıntıları! 10:29
Alperen'in "double double"ı Rockets'a yetmedi 10:27