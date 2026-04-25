Hamburg-Hoffenheim maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'da sezonun finaline sayılı günler kala Hamburg, zorlu bir dönemden geçiyor. Son 5 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi, düşme hattının sadece 5 puan üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen'e 3-1 kaybeden ekipte savunma zafiyetleri dikkat çekiyor. Hamburg, sahasındaki son 8 Hoffenheim maçında gol atmayı başarmış olsa da bu sezon evindeki son 8 maçın 7'sinde galibiyet alamadı. Teknik direktör ve oyuncular, bu şanssızlığı kırarak ligde kalışlarını büyük ölçüde garantilemek istiyor. Ziyaretçi ekip Hoffenheim ise teknik direktör Christian Ilzer yönetiminde Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürüyor. 54 puanla 5. sırada yer alan ve 4. sıradaki rakiplerini yakından takip eden ekip, özellikle dış sahada sergilediği golcü performansıyla biliniyor. İşte Hamburg-Hoffenheim maçının detayları!

Hamburg-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 31. haftasındaki Hamburg-Hoffenheim maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, Türkiye Saati ile 19.30'da başlayacak.

Hamburg-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg-Hoffenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Heuer Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Gronbaek, Mikelbrencis; Vieira; Konigsdorffer, Glatzel

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Burger; Lemperle, Kramaric, Toure; Asllani