Dev derbi öncesi flaş istatistik! 61. ve 75. dakikalar arasında...

Haberler Galatasaray

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbiye kısa bir zaman kala 2 takımın karneleri dikkat çekti. 2 takımın 61. ve 75. dakikalar arasındaki istatistiklerinin tezatlığı ise görenleri hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 11:56
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası derbiye sahne olacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi 2 takımın bu sezonki karnesi dikkat çekiyor.

İşte Sabah'ın haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında detaylar...

Galatasaray savunmasıyla ve kalecisiyle fark yaratıyor. 23 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Aslan, aynı zamanda ağları en fazla sarsan (69) ekibi durumunda.

Fenerbahçe ligin en çok gol atan (30) ikinci kulübü olurken ağlarında da en az gol gören kulüp olarak 3 numarada bulunuyor.

Yenen ve atılan gol dakikalarında ters orantı söz konusu. Galatasaray, ilk yarım saatte 22 gol kaydederken Fenerbahçe, bu sürede ağlarında 14 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertli ekip, 61-75 dakikalar arasında rakip filelere 12 gol bırakırken Aslan ise en çok golü (8) söz konusu bu 15 dakika zarfında yemesi dikkat çekti.

KANARYA DIŞARIDAN RAKİP TANIMIYOR

Penaltısız gol beklentisinde 58.7 ile Galatasaray ligin 1 numarasına yerleşirken Fenerbahçe 51.7 karnesiyle üçüncü basamakta.

Rakip kalede atağı bitirme noktasında iki takım da birbiriyle yarışıyor. Aslan 14.1'lik karnesiyle zirvede, Kanarya ise 13.12'lik değeriyle ön plana çıkıyor.

Ceza sahası dışından Fenerbahçe rakip tanımıyor. Kanarya, uzaktan attığı 9 golle lider durumda bulunuyor. Galatasaray ise ağları bu şekilde 4 kez sarstı ve 10'uncu sırada.

CİMBOM HAVA YOLLARI

Hava topu mücadelesinde Cimbom'un uzunları fırsat vermiyor. Sarı-kırmızılılar, %56'lık kazanma değeriyle 1 numara. Fenerbahçe ise bu istatistikte yüzde 52 ile 4'üncü sırada.

Öne geçilen maçlarda Aslan ligde 4 puan bıraktı. Kanarya'da ise durum terse işliyor. İlk golü bulduğu maçlarda sarı-lacivertliler, 12 puanı çimlere gömdü ve hüsran yaşadı.

