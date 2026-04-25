Dev derbi öncesi flaş istatistik! 61. ve 75. dakikalar arasında...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbiye kısa bir zaman kala 2 takımın karneleri dikkat çekti. 2 takımın 61. ve 75. dakikalar arasındaki istatistiklerinin tezatlığı ise görenleri hayrete düşürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray Fenerbahçe haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 11:56
Yenen ve atılan gol dakikalarında ters orantı söz konusu. Galatasaray, ilk yarım saatte 22 gol kaydederken Fenerbahçe, bu sürede ağlarında 14 gole engel olamadı.
Sarı-lacivertli ekip, 61-75 dakikalar arasında rakip filelere 12 gol bırakırken Aslan ise en çok golü (8) söz konusu bu 15 dakika zarfında yemesi dikkat çekti.
KANARYA DIŞARIDAN RAKİP TANIMIYOR
Penaltısız gol beklentisinde 58.7 ile Galatasaray ligin 1 numarasına yerleşirken Fenerbahçe 51.7 karnesiyle üçüncü basamakta.
Rakip kalede atağı bitirme noktasında iki takım da birbiriyle yarışıyor. Aslan 14.1'lik karnesiyle zirvede, Kanarya ise 13.12'lik değeriyle ön plana çıkıyor.
Ceza sahası dışından Fenerbahçe rakip tanımıyor. Kanarya, uzaktan attığı 9 golle lider durumda bulunuyor. Galatasaray ise ağları bu şekilde 4 kez sarstı ve 10'uncu sırada.
CİMBOM HAVA YOLLARI
Hava topu mücadelesinde Cimbom'un uzunları fırsat vermiyor. Sarı-kırmızılılar, %56'lık kazanma değeriyle 1 numara. Fenerbahçe ise bu istatistikte yüzde 52 ile 4'üncü sırada.
Öne geçilen maçlarda Aslan ligde 4 puan bıraktı. Kanarya'da ise durum terse işliyor. İlk golü bulduğu maçlarda sarı-lacivertliler, 12 puanı çimlere gömdü ve hüsran yaşadı.
