Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın yeni bütçesinde dikkat çeken rakamlar ve Florya'dan ilk gelir müjdesi

Galatasaray'ın yeni bütçesinde dikkat çeken rakamlar ve Florya'dan ilk gelir müjdesi

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık gider beklediklerini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 12:27
Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan bütçe toplantısında gerçekleştirilen ve yeni dönemde hedeflenen bütçelerle ilgili sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 1 milyar 977 milyon lira olarak bütçelenen gelirin 3 milyar 376 milyon lira; 3,5 milyar lira olarak öngörülen giderin 5,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Hatipoğlu, 1,5 milyar lira olarak bütçelenen gelir-gider farkının 1,9 milyar lira olduğunu vurguladı.

İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon liralık gelir, 3 milyar 803 milyon liralık gider ile 361 milyon liralık kar hedeflendiğini bildirdi.

Hatipoğlu, faiz giderleri ve kur farkları ile diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık giderle 1 milyar 905 milyon liralık zarar öngörüldüğünü kaydetti.

FLORYA'DAN İLK FON GELİRİ BÜTÇEDE

Galatasaray Kulübü, Florya'dan elde edilecek gelirde ilk fon getirisini 2026-2027 döneminde elde edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ni hasılat paylaşımı modeliyle konut yapımı için devreden sarı-kırmızılı kulüp, bu projeden gelecek parayı bir hesapta bloke tutarak getirisini amatör branşlara ve tesislere harcayacak.

Yakında inşaat çalışmaları başlayacak Florya'dan hedeflenen gelir ilk kez bütçede yer aldı. Kulüp, 2026-2027 bütçesinde Florya gelirinin getirisinden 92 milyon lira kazanmayı amaçlıyor.

G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
Dev derbi öncesi flaş istatistik!
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CANLI | Pakistan'da müzakere masası: Witkoff, Kushner ve Erakçi İslamabad'a gidiyor | Görüşmeler başladı
Dursun Özbek'ten Yasin Kol tepkisi
F.Bahçe'den dev prim!
Emin Müftüoğlu: Hazırlıklarımız tamam Emin Müftüoğlu: Hazırlıklarımız tamam 12:01
Dev derbi öncesi flaş istatistik! Dev derbi öncesi flaş istatistik! 11:54
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler 11:53
Hamburg-Hoffenheim maçı ne zaman? Hamburg-Hoffenheim maçı ne zaman? 11:48
Wolfsburg-Mönchengladbach maçı ayrıntıları! Wolfsburg-Mönchengladbach maçı ayrıntıları! 11:30
Bakan Bak: Bu vizyonla Formula 1 artık burada Bakan Bak: Bu vizyonla Formula 1 artık burada 11:20
Daha Eski
Köln-Bayer Leverkusen maç bilgileri! Köln-Bayer Leverkusen maç bilgileri! 11:14
Mainz 05-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Mainz 05-Bayern Münih maçı hangi kanalda? 10:54
Mehmet Nuri Ersoy'dan F1 açıklaması! Mehmet Nuri Ersoy'dan F1 açıklaması! 10:49
Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ayrıntıları! Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ayrıntıları! 10:29
Alperen'in "double double"ı Rockets'a yetmedi Alperen'in "double double"ı Rockets'a yetmedi 10:27
Dursun Özbek'ten Yasin Kol tepkisi Dursun Özbek'ten Yasin Kol tepkisi 10:22