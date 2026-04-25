Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın Rams Park'ta oynanacak derbi, Avrupa'nın dev kulüplerinin yakın takibine alındı. Victor Osimhen başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara gibi isimler, çok sayıda scoutun izleme listesinde öne çıkarken, maçın transfer ve iş birliği açısından kritik bir vitrin olması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 14:03
Galatasaray cephesinde özellikle Victor Osimhen dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Nijeryalı golcünün yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Sara da scout ekiplerinin öncelikli izleme listesinde üst sıralarda bulunuyor.
Kulüplerin ilgisinin büyük ölçüde bu üç oyuncu üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.
Öte yandan, derbi sadece oyuncu takibi açısından değil, kulüpler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılması adına da önemli bir fırsat olarak görülüyor.
Temsilcilerin bu doğrultuda çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
