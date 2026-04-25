Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın Rams Park'ta oynanacak derbi, Avrupa'nın dev kulüplerinin yakın takibine alındı. Victor Osimhen başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara gibi isimler, çok sayıda scoutun izleme listesinde öne çıkarken, maçın transfer ve iş birliği açısından kritik bir vitrin olması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 14:03
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın Rams Park'ta oynanacak derbi, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ilgi görüyor. Karşılaşma, birçok önemli kulübün temsilcisi tarafından yakından takip edilecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; Avrupa'nın önde gelen kulüpleri hem olası transfer hamleleri hem de kulüpler arası iş birlikleri kapsamında maç için rezervasyon yaptırdı.

Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Napoli ve Juventus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulübün yetkililerinin tribünde yer alması bekleniyor.

Galatasaray cephesinde özellikle Victor Osimhen dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Nijeryalı golcünün yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Sara da scout ekiplerinin öncelikli izleme listesinde üst sıralarda bulunuyor.

Kulüplerin ilgisinin büyük ölçüde bu üç oyuncu üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan, derbi sadece oyuncu takibi açısından değil, kulüpler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılması adına da önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Temsilcilerin bu doğrultuda çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

