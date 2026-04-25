Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın Rams Park'ta oynanacak derbi, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ilgi görüyor. Karşılaşma, birçok önemli kulübün temsilcisi tarafından yakından takip edilecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; Avrupa'nın önde gelen kulüpleri hem olası transfer hamleleri hem de kulüpler arası iş birlikleri kapsamında maç için rezervasyon yaptırdı.