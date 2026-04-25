Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor-Gaziantep FK CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig’de 25 puanla 16. sırada yer alan ikas Eyüpspor, 37 puanla 10. basamakta bulunan Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle lige tutunma yolunda dev bir adım atan ev sahibi, bu kez taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Gaziantep FK ise Avrupa potasından uzak, düşme korkusundan ise büyük ölçüde kurtulmuş olmanın rahatlığıyla sahaya çıkıyor. İkas Eyüpspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 14:24
Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ikas Eyüpspor, sezonun en kritik haftalarından birine giriyor. 30 maçta topladığı 25 puanla averaj farkıyla 16. sırada yer alan İstanbul ekibi, son haftalarda sergilediği dirençli futbolu puana dönüştürmek istiyor. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Anıl Yaşar ile sakatlıkları süren Emre Akbaba ve Dorin Rotariu bu önemli randevuda forma giyemedi. ikas Eyüpspor, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha devirerek ligde kalma yolunda kritik bir eşiği daha aşmayı planlıyor. Konuk ekip cephesinde ise hedef istikrarı korumak. 37 puanla 10. sırada yer alan ve ligin en dengeli ekiplerinden biri olarak dikkat çeken Gaziantep FK, özellikle deplasmanlardaki kontratak futboluyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Teknik direktörün savunma disiplininden taviz vermeyen oyun anlayışı, ikas Eyüpspor'un baskılı başlaması beklenen maçta en büyük kozları konumunda.

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LER

İkas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Claro, Umut, Calegari, Taşkın, Legowski, Radu, Andre, Metehan, Umut.

Gaziantep FK: Zafer, Camara, Arda, Gidado, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Abena, Sorescu, Maxim, Rodrigues

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki kritik mücadele, saat 14.30'da başladı.

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Reşat O. Coşkunses'in yönettiği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

