Galatasaray'da derbinin şifresi belirlendi! İşte Okan Buruk'un Liverpool formülü
Galatasaray, derbiyi şampiyonluk yolunda "final" olarak görürken Fenerbahçe karşısına Liverpool zaferlerinin oyun planıyla çıkmaya hazırlanıyor; Okan Buruk yönetiminde kontrollü ve sabırlı bir strateji öne çıkarken, Victor Osimhen'in özel korumalı bandajı da tartışmalara rağmen sahadaki yerini alacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 13:46
Fenerbahçe karşısında hücum hattında ise kanatlarda Sane ve Barış Alper, 10 numarada Sara ve ileri uçta Osimhen görev alacak. Takım hâlinde savunma yapacak Galatasaray, kontrollü ve sabırlı oyunla sonuca gitmeye çalışacak.
ELLERİNDEN GELENİ ARDINA KOYMASINLAR!
Elinden yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat olan ve tedavi sürecinin ardından Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönen Victor Osimhen'in elindeki bandaja Fenerbahçe cephesi tepki göstermişti.
Fenerbahçe, TFF'ye şikâyette bulunsa da Galatasaray'ın Victor Osimhen konusunda bir çekincesi bulunmuyor. Osimhen'in maskesinde kullanılan koruyucu materyalin, kolundaki bandaj için de hazırlandığı öğrenildi. Sert olan materyalin üzeri, çok daha yumuşak bir malzemeyle kaplı.
Çift katmanlı ve rakip futbolcuya zarar vermeyecek şekilde tasarlanan bu bandaj, Osimhen'in saha içinde rahat etmesini sağlıyor.
