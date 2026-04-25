Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Galatasaray'ı böyle devirecek
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco kritik mücadele öncesi derbi planını belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 14:31
Hedef, rakibin merkezindeki Torreira ve Sara üzerinde yoğun baskı kurup kazanılan topların bekletilmeden hücuma taşınması ve hızlı şekilde kanatlara aktarılması.
Bu noktada ise Kerem ve sakatlığını tamamen atlatan Nene kilit rol üstlenecek.
Tedesco'nun ayrıca sağ kanatta Musaba alternatifi üzerinde de durduğu öğrenildi.
ASENSIO MÜJDESİ
Öte yandan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi.
İspanyol yıldız, üç maçlık aranın ardından gerçekleştirilen son antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Sağlık ekibinin kontrolünde süreci dikkatle ilerletilen tecrübeli orta sahanın henüz yüzde 100 seviyesinde olmadığı ancak fiziksel olarak oynayabilecek duruma geldiği ifade ediliyor.
