CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Galatasaray'ı böyle devirecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco kritik mücadele öncesi derbi planını belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 14:31
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi için planını netleştirdi.

Sabah'ın haberine göre, deneyimli çalıştırıcının en büyük kozu, orta sahada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi olacak.

İki oyuncuya da agresif pres ve top kapma görevi verildi.

Hedef, rakibin merkezindeki Torreira ve Sara üzerinde yoğun baskı kurup kazanılan topların bekletilmeden hücuma taşınması ve hızlı şekilde kanatlara aktarılması.

Bu noktada ise Kerem ve sakatlığını tamamen atlatan Nene kilit rol üstlenecek.

Tedesco'nun ayrıca sağ kanatta Musaba alternatifi üzerinde de durduğu öğrenildi.

ASENSIO MÜJDESİ

Öte yandan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi.

İspanyol yıldız, üç maçlık aranın ardından gerçekleştirilen son antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Sağlık ekibinin kontrolünde süreci dikkatle ilerletilen tecrübeli orta sahanın henüz yüzde 100 seviyesinde olmadığı ancak fiziksel olarak oynayabilecek duruma geldiği ifade ediliyor.

Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor!
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Başkan Erdoğan, TOKİ İstanbul Kura Çekim Töreni'ne katılıyor | CANLI
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler
Dev derbi öncesi flaş istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 14:03
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' 13:46
Beşiktaş'ta flaş Orkun gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Orkun gelişmesi! 12:55
G.Saray'a Florya'dan ilk gelir müjdesi! G.Saray'a Florya'dan ilk gelir müjdesi! 12:26
Emin Müftüoğlu: Hazırlıklarımız tamam Emin Müftüoğlu: Hazırlıklarımız tamam 12:01
Dev derbi öncesi flaş istatistik! Dev derbi öncesi flaş istatistik! 11:54
Daha Eski
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler 11:53
Hamburg-Hoffenheim maçı ne zaman? Hamburg-Hoffenheim maçı ne zaman? 11:48
Wolfsburg-Mönchengladbach maçı ayrıntıları! Wolfsburg-Mönchengladbach maçı ayrıntıları! 11:30
Bakan Bak: Bu vizyonla Formula 1 artık burada Bakan Bak: Bu vizyonla Formula 1 artık burada 11:20
Köln-Bayer Leverkusen maç bilgileri! Köln-Bayer Leverkusen maç bilgileri! 11:14
Mainz 05-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Mainz 05-Bayern Münih maçı hangi kanalda? 10:54