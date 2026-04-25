Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta flaş Orkun Kökçü gelişmesi!

Beşiktaş'ta flaş Orkun Kökçü gelişmesi!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kökçü'nün transfer kararı dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 12:55
Beşiktaş'ta flaş Orkun Kökçü gelişmesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş, dev organizasyonda bir kez daha ipi göğüslemek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğindeki siyah-beyazlılar, tüm hesaplarını kupa şampiyonluğu üzerine yapıyor. Bu başarıda Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü'nün de payı büyük. Orkun, ligdeki iyi performansını kupada da devam ettirdi.

ORKUN KÖKÇÜ FIRTINASI

Corendon Alanyaspor maçında 1 gole imza atan 25 yaşındaki oyuncunun, toplam 9 gol 9 asiste çıkarken iki veride de çift haneye ulaşmasına 1'er gol katkısı kaldı.

İNGİLİZLERE KAPIYI KAPATTI

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı takımın kaptanına Tottenham ile Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün ilgisi olsa da onun rüyası çok farklı.

HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz yaz da Tottenham, Liverpool gibi takımların isteğine rağmen Beşiktaş'a imza atan milli futbolcu, kaptanlığına yükseldiği Kartal'da şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırmayı hedefliyor.

KUPALAR KAZANMAK İSTİYOR

Orkun'un kulüp kariyerine dair en öncelikli motivasyonunun bu olduğu ve Türkiye Kupası ile başlangıç yapıp, gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK

Deneyimli isim, Dünya Kupası'na gidecek ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edecek.

2030'A KADAR KONTRATI VAR

Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

