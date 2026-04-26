Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Etiyopyalı atlet Tigst Assefa rekor tazeledi

Etiyopyalı atlet Tigst Assefa rekor tazeledi

Etiyopyalı Tigst Assefa, Londra Maratonu’nda üst üste şampiyonluğunu koruyarak 2:15:41’lik derecesiyle kadınlara özel dünya rekorunu geliştirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 17:04
Etiyopyalı atlet Tigst Assefa rekor tazeledi

Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Kadınlarda 2 saat 15 dakika 41 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Etiyopyalı Tigst Assefa, Londra'da art arda ikinci kez ilk sıranın sahibi oldu. Kenyalı Hellen Obiri, 12 saniye geride ikinci, aynı ülkeden Joyciline Jepkosgei ise 14 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde müsabakayı bir saat 59 dakika 30 saniyeyle ilk sırada tamamlayan Kenyalı Sabastian Sawe, dünya rekorunu ele geçirdi. Sawe, vatandaşı Kelvin Kiptum'un 2.00.35'lik rekorunu geliştirdi.

Tarihte bir maratonu iki saatin altında koşan ilk isim olmayı başaran Sawe, Londra'daki yarışta üst üste ikinci kez galip geldi.

Etiyopyalı Yomif Kejelcha, 11 saniye geride ikinci, Ugandalı Jacob Kiplimo ise liderin 58 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

