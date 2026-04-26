CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Konya kafilesini açıkladı!

Trabzonspor Konya kafilesini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 16:33
Trabzonspor Konya kafilesini açıkladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci hafta maçında yarın karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Konya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Konya'ya gitti.

KADRODA 6 EKSİK

Trabzonspor'un 19 kişiden oluşan TÜMOSAN Konyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Andrea Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayır, Paul Onuachu"

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle Stefan Savic, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce, Edin Visca ile Boran Başkan kafilede yer almadı

İŞTE TRABZONSPOR'UN KONYA KAFİLESİ

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
