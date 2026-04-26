Trabzonspor Konya kafilesini açıkladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci hafta maçında yarın karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Konya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Konya'ya gitti.

KADRODA 6 EKSİK

Trabzonspor'un 19 kişiden oluşan TÜMOSAN Konyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Andrea Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayır, Paul Onuachu"

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle Stefan Savic, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce, Edin Visca ile Boran Başkan kafilede yer almadı

İŞTE TRABZONSPOR'UN KONYA KAFİLESİ