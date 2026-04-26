Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar

TUR 2026'nın ilk etabını kazanan belli oldu!

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ilk etabını, Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 15:47
TUR 2026'nın ilk etabını kazanan belli oldu!

İzmir'deki 148,7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 3 saat 23 dakika 57 saniyede bitiren Tom Crabbe birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta Alpecin-Premier Tech takımından Belçikalı Simon Dehairs 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB ekibinden İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz da yarışı 4'üncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla Crabbe, genel ve sprint klasmanında zirveye çıkarak turkuaz ile yeşil mayoyu giydi.

ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski de tırmanış ve "Türkiye güzellikleri" klasmanlarında zirvede yer aldı.

27 NİSAN PAZARTESİ AYDIN-MARMARİS ETABI YAPILACAK

Yarışa, 27 Nisan Pazartesi Aydın ile Marmaris arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

Sporcular, 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Aydın'da verilecek startla başlayacak etap, Marmaris'te sona erecek.

İkinci etapta turkuaz ve yeşil mayoyu Belçikalı Tom Crabbe, kırmızı ve beyaz mayoyu ise Polonyalı Michal Pomorski giyecek.


