CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor!

Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor!

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 12 Mart'ta Rayo Vallecano ile oynayacakları maçın kulüp tarihinin en önemli karşılaşmalarından biri olduğunu belirterek taraftarlardan stadı doldurma çağrısı yaptı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 14:59
Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor!

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Rayo Vallecano oynayacakları maçta rakiplerini yenerek tur için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son olarak karşılaştıkları Fenerbahçe maçında hakem faciası yaşadıklarını iddia etti.

Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe karşılaşması sonrasında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler yapıldığını anlatan Çakır, hareket edenlerin tespit edilerek haklarında dava açacaklarını belirtti.

Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Rayo Vallecano ile 12 Mart Perşembe günü sahalarında karşılaşacaklarını hatıtlatarak, "Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Çeyrek finale kalmak için Rayo Vallecano takımını geçmemiz gerekiyor. Bunun için de ciddi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar çok büyük itici güç. Bunu geçen sene gördük. Geçen yıl kısıtlı kadroyla eğer bu takım ligde üçüncü olduysa taraftarın çok büyük desteğiyle oldu. Kimsenin kızmaya, küsmeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Herkes gelip takımını desteklesin." diye konuştu.

Samsunspor'u tarihi günlerinde taraftarın yalnız bırakmamasını isteyen Çakır, "Taraftarlarımız Samsunpor'u bu önemli gününde yalnız bırakmasın. Stadı doldurmamız lazım. Bunun için de herkesin fedakarlık yapması lazım. Eğer buradaki maçı 1-2 farkla kazanırsak, İspanya'da turu atlayacağımıza inanıyoruz. Bizde bu inanç var. " dedi.

Sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çakır, "Jaures Assoumou'nun sakatlığı uzun sürecek. Zeki Yavru'nun de tedavisi devam ediyor. Bu karşılaşmada olup olmayacağı maç günü belli olacak. Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları geçti. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağına teknik direktörümüz karar verecek." açıklamasında bulundu.

F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco...
Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Tahran'a bak ihaneti gör! Rubin'in küstah tehdidinin altındaki gerçek: İmamoğlu MOSSAD'a "İstanbul Senin" dedi CIA'e kameraları verdi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dev maç öncesi çarpıcı istatistikler!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli para halterciler'den 20 madalya! Milli para halterciler'den 20 madalya! 14:43
Galatasaray-Liverpool maçı yayın bilgisi Galatasaray-Liverpool maçı yayın bilgisi 14:19
Dev maç öncesi çarpıcı istatistikler! Dev maç öncesi çarpıcı istatistikler! 13:37
F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco... F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco... 12:56
Trendyol 1. Lig hakemleri açıklandı! Trendyol 1. Lig hakemleri açıklandı! 12:44
Göztepe'de galibiyet arayışı! Göztepe'de galibiyet arayışı! 12:28
Daha Eski
Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu! Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu! 12:23
Galatasaray Daikin'in rakibi CSO Voluntari! Galatasaray Daikin'in rakibi CSO Voluntari! 12:15
Fenerbahçe Medicana'da Savino Del Bene mesaisi! Fenerbahçe Medicana'da Savino Del Bene mesaisi! 12:08
TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray-Liverpool TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray-Liverpool 11:51
Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için... Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için... 11:39
Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi sınavı! Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:35