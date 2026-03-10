CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Halter Milli para halterciler, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 4 madalya kazandı!

Milli para halterciler, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 4 madalya kazandı!

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular Sibel Çam 2 altın, Uğur Yumuk 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye şampiyonayı toplam 20 madalya ile tamamladı. İşte detaylar...

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 14:43
Milli para halterciler, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 4 madalya kazandı!

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Sibel Çam 2 altın, Uğur Yumuk ise 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen organizasyon, kadınlar 67 ve erkekler 72 kilo sıkletlerindeki yarışmalarla sona erdi.

Kadınlar 67 kiloda podyuma çıkan Sibel Çam, hem 114 kiloluk kaldırışıyla bench press kategorisinde hem de toplamda altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk ise 192 kilo kaldırarak bench press kategorisinde gümüş madalya aldı. Uğur toplam sıralamada da gümüş madalya elde etti.

Bu sonuçlarla Türkiye, 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'nı 20 madalyayla (10 altın, 6 gümüş, 4 bronz) tamamladı.

