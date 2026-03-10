CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatatasaray Liverpool'u tek golle devirdi! Anfield'daki maç öncesi avantajlı skoru aldık

Galatatasaray Liverpool'u tek golle devirdi! Anfield'daki maç öncesi avantajlı skoru aldık

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazandı ve Anfield'da oynanacak rövanş maçı için avantajlı skoru elde etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 22:53
Galatatasaray Liverpool'u tek golle devirdi! Anfield'daki maç öncesi avantajlı skoru aldık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Anfield'da oynanacak maç öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu. Liverpool ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

LEMINA'NIN KARİYERİNDEKİ İLK DEVLER LİGİ GOLÜ!

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Liverpool maçıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu ayrıca kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol attı.

Maça 11'de başlayan Mario Lemina, 77. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 7. ZAFER

Galatasaray, Liverpool maçıyla Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 7. galibiyetini kazandı. Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 14. müsabakada 6. mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı.

BAKAN BAK PROTOKOLDE

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.

Galatasaray-Liverpool müsabakası için RAMS Park'a gelen Bakan Bak'ı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve genel sekreter Eray Yazgan karşıladı. Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN OSİMHEN'İ DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

Sarı-kırmızılı taraftarların, hazırladığı koreografi Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i duygulandırdı.

Müsabaka öncesinde kuzey tribününde gerçekleştirilen koreografide, Osimhen'in çocukken kaybettiği annesinin resmine yer verildi. Görselde Galatasaray forması giyen Osimhen, Nijerya'da zor şartlarda yaşayan çocuk halinin elinden tutmuş şekilde resmedildi. Koreografide Osimhen için "Biz aileyiz ve aile her şeydir." yazısı yer aldı.

Seremoniden sonra koreografinin düzenlendiği tribünün önüne giden Osimhen'in duygulandığı görüldü.

LIVERPOOL'A "CEHENNEM" GÖNDERMESİ

Galatasaray taraftarı, İngiliz temsilcisi için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni "Cehenneme" benzetti.

Sarı-kırmızılı taraftarların 1990'ların başında Manchester United'ı ağırladığı maçla gündeme gelen "Welcome to hell" tezahüratına atıfta bulunuldu. Taraftarlar, doğu tribününde, "Dünya burada cehennemde buluştu. Cehenneme hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

Ayrıca güney tribününde Liverpool'un "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratına göndermeyle, "Sami Yen cehenneminde yalnızsın." pankartı yer aldı.

LIVERPOOL TARAFTARINDAN ATATÜRKLÜ PANKART

İngiliz temsilcisinin taraftarları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışıyla ilgili sözlerinin yer aldığı pankart açtı.

Taraftarlar, konuk takım tribününde İngilizce, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartı astı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool mücadelesini yerinde takip etti.

Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yönetici İbrahim Hatipoğlu tarafından karşılandı.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool mücadelesini statta izledi.

RAMS Park'a gelen Terim, ailesiyle birlikte mücadeleyi locadan seyretti.

YAKLAŞIK 40 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Galatasaray yönetimi, Liverpool müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada sol kanattaki Jakobs'un ortasında arka direkteki Osimhen'in kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

16. dakikada Salah'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında bulunan Wirtz'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kurtardı.

21. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Singo'nun sağ kanattan ortasında Konate'nin ıskaladığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

41. dakikada Ekitike'nin sağ taraftan ortasında arka direkteki Kerkez, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Ekitike'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Szoboszlai'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi.

47. dakikada Gomez'in sağ tarafta kullandığı taçta ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Mac Allister'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

56. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın hatalı geri pasında topu kapan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan, bu vuruşta yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.

72. dakikada Liverpool'un golü VAR'dan döndü. Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde oluşan karambol sonrası top ağlarla buluştu. VAR'ın incelemesi sonrası meşin yuvarlağın Liverpool'un oyuncusu Konate'nin eline çarptığını belirten hakem Jesus Gil Manzano, golü iptal etti.

78. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkte bulunan Torreira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Robertson'ın içeriye çevirdiği top, Sanchez'e çarpıp kaleye yöneldi. Yakın direkte bulunan Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Mamardashvili, golü önledi.

86. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan ortasında altıpas çizgisi önündeki Ekitike'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Galatasaray'ın Liverpool karşısında bulduğu gole ofsayt engeli!
Uğurcan Ekitike'ye gol izni vermedi! İşte o pozisyon
Victor Osimhen gözyaşlarını tutamadı!
F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco...
