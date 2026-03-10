Galatasaray'dan Liverpool'a karşı flaş istatistik! Evinde namağlup

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Liverpool'u sahasında yenmesinin ardından dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.

İŞTE O DETAY

Galatasaray, Liverpool ile İstanbul'da oynadığı maçlarda etkileyici bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, 2002'den bu yana evinde İngiliz ekibine karşı oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanırken, 1 beraberlik aldı. 10 Mart 2026 ve 30 Eylül 2025'te oynanan maçları 1-0 kazanan Galatasaray, 2006'da 3-2'lik heyecanlı bir galibiyet elde etti. 2002'deki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu istatistikler, Galatasaray'ın Avrupa'nın köklü takımlarından Liverpool karşısında evinde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.