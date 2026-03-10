CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Liverpool'a karşı flaş istatistik! Evinde namağlup

Galatasaray'dan Liverpool'a karşı flaş istatistik! Evinde namağlup

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Liverpool'u sahasında yenmesinin ardından dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 23:23 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 23:39
Galatasaray'dan Liverpool'a karşı flaş istatistik! Evinde namağlup

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Liverpool'u sahasında yenmesinin ardından dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.

İŞTE O DETAY

Galatasaray, Liverpool ile İstanbul'da oynadığı maçlarda etkileyici bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, 2002'den bu yana evinde İngiliz ekibine karşı oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanırken, 1 beraberlik aldı. 10 Mart 2026 ve 30 Eylül 2025'te oynanan maçları 1-0 kazanan Galatasaray, 2006'da 3-2'lik heyecanlı bir galibiyet elde etti. 2002'deki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu istatistikler, Galatasaray'ın Avrupa'nın köklü takımlarından Liverpool karşısında evinde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Osimhen maç sonu korkuttu!
G.Saray Liverpool'u yine devirdi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Dizi Azınlık Temsilcileri ile İftar programında Başkan Erdoğan'dan birlik mesajı: DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yok
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk: Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet
Uğurcan Ekitike'ye gol izni vermedi! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray İsrail ekibine şans tanımadı G.Saray İsrail ekibine şans tanımadı 23:50
Osimhen maç sonu korkuttu! Osimhen maç sonu korkuttu! 23:47
Barış Alper'den Van Dijk sözleri! Barış Alper'den Van Dijk sözleri! 23:30
G.Saray Liverpool'u Ali Sami Yen'den Çıkartmıyor! G.Saray Liverpool'u Ali Sami Yen'den Çıkartmıyor! 23:23
Victor Osimhen: Biz bir aileyiz Victor Osimhen: Biz bir aileyiz 23:23
Okan Buruk: Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet Okan Buruk: Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet 23:20
Daha Eski
Mario Lemina: Anfield'daki maç zor olacak Mario Lemina: Anfield'daki maç zor olacak 23:09
Manisa FK 3 puanı 3 golle aldı! Manisa FK 3 puanı 3 golle aldı! 23:04
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 22:59
Rövanş öncesi kötü haber! Davinson... Rövanş öncesi kötü haber! Davinson... 22:52
G.Saray Liverpool'u yine devirdi! G.Saray Liverpool'u yine devirdi! 22:39
Liverpool'un golü iptal edildi! İşte o pozisyon Liverpool'un golü iptal edildi! İşte o pozisyon 22:21