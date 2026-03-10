CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Davinson Sanchez rövanş maçında cezalı duruma düştü

Davinson Sanchez rövanş maçında cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Liverpool maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta oynayamayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 22:52
Davinson Sanchez rövanş maçında cezalı duruma düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynadı. Sarı-kırmızılılarda 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart sınırında olan futbolculardı. Cimbom'da bu futbolculardan Sanchez, 89. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta yer alamayacak.

Ayrıca sarı kart sınırında olan Teknik Direktör Okan Buruk da karşılaşmada kart görmedi.

Galatasaray'ın Liverpool karşısında bulduğu gole ofsayt engeli!
G.Saray Liverpool'u yine devirdi!
Galatasaray Mario Lemina ile öne geçti!
Victor Osimhen gözyaşlarını tutamadı!
