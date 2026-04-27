Sergen Yalçın: Biraz pozitif olalım

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Beşiktaş sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"İç saha maçı oynayacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ligin son bölümü geldi artık. Sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası, ona çok değer veriyoruz. Bugün de önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz."

100. MAÇ SÖZLERİ

"Ülke futbolunda büyük camiada 100 maça çıkmak çok başarılı bence. Çok önemli. İşler kötü gittiğinde ağır eleştiriler oluyor. Bence daha pozitif olunmalı. Herkesi pozitif olmaya davet ediyorum. Sürekli negatif olarak bir yere varamayız."