Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'de haftanın kapanış gününde futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor! Geçtiğimiz hafta Samsunspor mağlubiyetiyle sarsılan Beşiktaş, taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başındaki 100. Süper Lig maçına çıkacağı bu tarihi gecede hedef galibiyet. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele 27 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 2 kanalından canlı ve naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER:

Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Berkay, Barış, Traore, Larsson, Serginho