CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig’de haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde galip gelerek moral depolamayı amaçlıyor. Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 18:54 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 19:07
Süper Lig'de haftanın kapanış gününde futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor! Geçtiğimiz hafta Samsunspor mağlubiyetiyle sarsılan Beşiktaş, taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başındaki 100. Süper Lig maçına çıkacağı bu tarihi gecede hedef galibiyet. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele 27 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 2 kanalından canlı ve naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER:

Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Berkay, Barış, Traore, Larsson, Serginho

CHP'nin başı daha çok ağrır! Uşak'ta seks arşivi Silivri'de sır görüşme: Adnan Oktar'ın avukat kuryeleri Özkan Yalım'a ne mesaj getirdi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir! Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir! 16:07
G.Saray'dan sürpriz forvet hamlesi! G.Saray'dan sürpriz forvet hamlesi! 15:59
Dev derbide kazanan G.Saray Gain! Dev derbide kazanan G.Saray Gain! 15:06
Milli boksörlerden iki bronz madalya! Milli boksörlerden iki bronz madalya! 15:02
Tarihe geçen başarı! Budokaido... Tarihe geçen başarı! Budokaido... 14:54
Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! 14:49
Daha Eski
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! 14:46
2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 14:42
Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! 14:35
Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... 14:33
Göztepe'de ince hesaplar başladı! Göztepe'de ince hesaplar başladı! 14:28
Bodrum FK berabere kaldı! Bodrum FK berabere kaldı! 14:03