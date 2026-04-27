Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında, Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen iki ekipten Trabzonspor, son iki haftada yaşadığı 4 puan kaybının ardından zirve yarışından kopmamak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Konyaspor ise taraftarının desteğiyle serisini sürdürüp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 19:04
Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. Şampiyonluk yarışında liderin 6 puan gerisine düşen Trabzonspor, artık puan kaybına tahammülünün kalmadığı haftada Konya deplasmanında kritik bir sınav verecek. İlhan Palut yönetiminde form grafiğini yükselten, 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Konyaspor ise iç sahadaki güçlü performansını sürdürerek serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bugün (27 Nisan Pazartesi) saat 20.00'de başladı. Dev mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.

