Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. Şampiyonluk yarışında liderin 6 puan gerisine düşen Trabzonspor, artık puan kaybına tahammülünün kalmadığı haftada Konya deplasmanında kritik bir sınav verecek. İlhan Palut yönetiminde form grafiğini yükselten, 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Konyaspor ise iç sahadaki güçlü performansını sürdürerek serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bugün (27 Nisan Pazartesi) saat 20.00'de başladı. Dev mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.