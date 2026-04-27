Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Türkiye Kupası'nda ciddi hasar aldık

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 19:44
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışını sürdürmeyi hedefleyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Fatih Tekke: "Türkiye Kupası'nda ciddi bir hasar aldık. Savic'in olmayışı sebebiyle zorunluluktan değişiklikler yaptık. Belki de ilk kez oynayacak o bölgede Lovik. Savic belki kupa maçına kadar bizimle olmayacak."

"Hedeflerimizden bir tanesine daha çok net bir şekilde yaklaşmış durumdayız. Bugün kazanırsak belki de bu gerçekleşecek. Bugün sakatlık olmamasını temenni ediyorum."

"Konyaspor'un durumu, motivasyonundan ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Kazanmak istiyoruz. Öncelikli beklentim inşallah sakatlık ve kart olmaz."

"Bu çocuklar daha fazlasını hak etti, çok çalışıyorlar. Karşılaştığımız durumlar vardı. Diğer takımlar bunları daha az yaşadı. Başakşehir maçı, zamana oynadığımız bir pozisyon var. Mustafa'nın iki elle itildiği bir pozisyon var. Yüzde 100 faul. 'Bir şey olmaz' dendi ve gol yedik, 2 puanımız gitti. Şimdi 2 puan daha üst tarafa yaklaşmış olsaydık biz, biraz daha farklı şeyler düşünebilirdik. Biz, oynamaya çalışan, çok fazla bağırmayan, oyun içinde kalmaya çalışan bir ekibiz. Bugün de beklentim bu."

"Belki dinlendirmem gerekiyor ama alternatif olmadığından dolayı Zubkov'da ciddi yük var. Felipe dinleniyor, Muçi taze kan, iyi maç geçirir. Buraya kadar iyi iş çıkardık. 4 maç var, Göztepe maçı var, Beşiktaş sonrasında kupa maçı var. Düşünmem, öncelemem gereken bazı şeyler olması gerekiyor. Bugün 3'ü garantileme şansımız var. Sonra 2, sonra 1'i. Bunların önüne kupayı geçirmemiz gerekiyor. Sağlam hangi kadroyla gideceğim onu merak ediyorum. Kazasız belasız inşallah bu maçı atlatırız."

