Samsunspor Corendon Alanyaspor deplasmanında galip: İşte maçın özeti

Samsunspor Corendon Alanyaspor deplasmanında galip: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında Samsunspor, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Karadeniz temsilcisi mücadeleyi 3-2 kazandı. İşte maçın detayları...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan, 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+1. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri se 90+6. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada Mechak Elia'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte ligde üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrılan Samsunspor, 45 puana yükseldi ve 7. sıradaki yerini korudu. Corendon Alanyaspor ise 33 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda top rakip savunma oyuncularından sekerek Janvier'e geldi. Bu futbolcunun gelişine sert volesinde kaleci İrfan Can Eğribayat topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Diabete'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Elayis Tavşan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

39. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Mouandilmadji'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
