Victor Osimhen: Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OSIMHEN'İN AÇIKLAMALARI

"Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim. Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz. Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık."