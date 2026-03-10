TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray Liverpool maçı şifresiz İZLE

Galatasaray - Liverpool maçı canlı anlatım için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanıyor ve ekran başına milyonlarca futbolsever toplandı. Futbolseverler, "Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanıyor?" sorusunu araştırıyor. Kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayacak ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Canlı yayın linki ve izleme ekranı ile birlikte maçın frekan bilgileri de taraftarlar tarafından araştırılıyor. Özellikle deplasman ekibi Liverpool'un güçlü kadrosu ve Galatasaray'ın sahadaki motivasyonu, karşılaşmayı izleyenleri ekran başına kilitliyor. Galatasaray-Liverpool maçı bilgileri haberimizde...
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Liverpool maçı bugün (10 Mart Salı) saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. Galatasaray-Liverpool maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
👉GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE👈
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.
Galatasaray maç günü paylaşımı
🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi
🗓️ Son 16 Turu 1. Maç
⚽ Liverpool
📆 10.03.2026
⏰ 20.45
🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi
📲 #GSvLIV #UCL pic.twitter.com/lxOeD1ZtWo
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 9, 2026
Liverpool maç günü paylaşımı
Matchday in Istanbul 📌 Taking on Galatasaray in the first leg of our #UCL round of 16 👊 pic.twitter.com/610vg5jbbD— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2026
TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ (2026)
Maçı uydudan izleyecek olan vatandaşların sinyal sorunu yaşamaması için güncel frekans ayarları şöyledir:
Türksat 4A: 11.958 V, Sembol: 27500, FEC: 5/6
Türksat 3A: 11.096 H, Sembol: 30000, FEC: 5/6
06.53 İstiklal Marşı
06.55 Kalk Gidelim
08.45 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.00 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.25 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması