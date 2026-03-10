CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray Liverpool maçı şifresiz İZLE

Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle ekranı başında milyonlar toplandı! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlıyor. Peki, GS - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte TRT 1 canlı izle linki, tabii izleme ekranı ve maçın frekans bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 13:20
Galatasaray - Liverpool maçı canlı anlatım için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanıyor ve ekran başına milyonlarca futbolsever toplandı. Futbolseverler, "Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanıyor?" sorusunu araştırıyor. Kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayacak ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Canlı yayın linki ve izleme ekranı ile birlikte maçın frekan bilgileri de taraftarlar tarafından araştırılıyor. Özellikle deplasman ekibi Liverpool'un güçlü kadrosu ve Galatasaray'ın sahadaki motivasyonu, karşılaşmayı izleyenleri ekran başına kilitliyor. Galatasaray-Liverpool maçı bilgileri haberimizde...

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Liverpool maçı bugün (10 Mart Salı) saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. Galatasaray-Liverpool maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE👈

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.

Galatasaray maç günü paylaşımı

Liverpool maç günü paylaşımı

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ (2026)

Maçı uydudan izleyecek olan vatandaşların sinyal sorunu yaşamaması için güncel frekans ayarları şöyledir:

Türksat 4A: 11.958 V, Sembol: 27500, FEC: 5/6

Türksat 3A: 11.096 H, Sembol: 30000, FEC: 5/6

TRT1 güncel frekans bilgileri Devamını Oku BUNU DA OKU

06.53 İstiklal Marşı

06.55 Kalk Gidelim

08.45 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.00 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.25 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

ASpor CANLI YAYIN

