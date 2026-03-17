Premier Lig devlerinden Christ Oulai takibi! 50 milyon Euro...

İngiliz basınında Christ Oulai ile ilgili flaş bir haber göze çarptı. Premier Lig temsilcisi West Ham'ın 19 yaşındaki orta sahayı istediği vurgulandı.

Haberde, Trabzonspor'un Oulai için 43.1 milyon sterlinden daha düşük bir fiyata Fildişili oyuncuyu satmaya yanaşmadığı belirtildi. 2030'a kadar sözleşmesi olan genç yıldızı Chelsea ve Manchester United'ın da izlediği bildirildi. Londra ekibinin transferde daha istekli olduğu iddia edildi.

Bordo mavililerin genç yıldız için en az 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Christ Oulai bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 maçta görev alırken 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.