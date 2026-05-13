Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Milli futbolcu hedefte

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray ve Trabzonspor yeşil sahadaki rekabetinin ardından transferde de karşı karşıya geldi. Fransız basınında yer alan habere göre; Süper Lig'in iki dev kulübünün milli futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS TS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 13:02
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlarken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu sezonun en başarılı iki takımı olarak gösterilen Galatasaray ve Trabzonspor'un, transferde karşı karşıya geldikleri öğrenildi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Süper Lig'in iki dev kulübünün, aynı isme talip oldukları kaydedildi. İşte detaylar...

TRANSFERDE ARAL ŞİMŞİR KAPIŞMASI!

Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor ve Wolverhampton kulüpleri Aral Şimşir ile ilgileniyor.

3 kulübün de transfer şartları konusunda Midtjylland ile görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerin hareketli geçmesi bekleniyor.

BU SEZON 52 MAÇA ÇIKTI!

Aral Şimşir bu sezon Danimarka ekibinde toplam 52 karşılaşmada boy gösterdi. Aral bu maçlarda 12 gol ve 20 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç yıldızın, kulübüyle olan kontratı 2029'da sona erecek.

Türkiye U21 Milli Takımı'nda 7 maçta forma giyen Aral Şimşir, henüz A Milli Takım ile resmi maça çıkmadı.

