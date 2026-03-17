Beşiktaş'tan Afimico Pululu sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Forvet bölgesini güçlendirmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Africa'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Polonya ekiplerinden Jagiellonia forması giyen Afimico Pululu'yu yakından takip ediyor. Haberde Polonya'dan birkaç takımın da oyuncuyla ilgilendiği ve siyah-beyazlıların Kongolu santrfor için sezon sonunda harekete geçebileceği belirtildi.

26 yaşındaki santrfor da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sezon bittikten sonra, masada neler olduğunu göreceğim ve bir karar vereceğim, Polonya'da kimseye kapıyı kapatmıyorum, belki sadece Legia Varşova'ya" ifadelerini kullanmış ve transfere açık kapı bırakmıştı.

Afimico Pululu, bu sezon Jagiellonia formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. 1.75 boyundaki golcünün Polonya ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

