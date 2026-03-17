Olympiakos-Fenerbahçe Beko MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de ertelenen 14. hafta mücadelesinde Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, 30 maçta elde ettiği 22 galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken, zorlu deplasmanda önemli bir sınava çıkacak. Ev sahibi ekip ise 31 karşılaşmada topladığı 20 galibiyetle üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, sahasında avantajı kullanarak güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de ertelenen 14. hafta karşılaşmasında Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 21.15'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı öncesi sarı-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Nicolo Melli ve Devon Hall kadroda yer alamayacak. Oynanması gereken tarihte kadroda bulunmayan Nando De Colo ve Chris Silva da Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.

OLYMPIAKOS İLE FENERBAHE BEKO ARASINDA 38. RANDEVU

EuroLeague'de oynanacak Olympiakos ile Fenerbahçe Beko maçında, takımlar 38. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 18 karşılaşmayı Yunanistan ekibi kazanırken, 19 mücadeleyi ise temsilcimiz üstün tamamladı.