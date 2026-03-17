CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Olympiakos-Fenerbahçe Beko MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de 14. hafta erteleme maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Bu sezon 30 maçta 22 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda zirvedeki yerini korumak istiyor. Yunanistan'da oynanacak mücadelede iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Olympiakos ise 31 maçta 20 galibiyet ve 11 mağlubiyet alarak 2. sırada yer alıyor. Basketbolseverler merakla, "Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 15:40
EuroLeague'de ertelenen 14. hafta mücadelesinde Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, 30 maçta elde ettiği 22 galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken, zorlu deplasmanda önemli bir sınava çıkacak. Ev sahibi ekip ise 31 karşılaşmada topladığı 20 galibiyetle üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, sahasında avantajı kullanarak güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de ertelenen 14. hafta karşılaşmasında Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 21.15'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı öncesi sarı-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Nicolo Melli ve Devon Hall kadroda yer alamayacak. Oynanması gereken tarihte kadroda bulunmayan Nando De Colo ve Chris Silva da Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.

OLYMPIAKOS İLE FENERBAHE BEKO ARASINDA 38. RANDEVU

EuroLeague'de oynanacak Olympiakos ile Fenerbahçe Beko maçında, takımlar 38. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 18 karşılaşmayı Yunanistan ekibi kazanırken, 19 mücadeleyi ise temsilcimiz üstün tamamladı.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
